Klingbeil bringt milliardenschwere Steuersenkungen für Unternehmen auf den Weg

Berlin: Bundesfinanzminister Klingbeil hat die angekündigten Entlastungen für die Wirtschaft auf den Weg gebracht: Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wurde der entsprechende Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung gegeben und könnte schon am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Die Bundesregierung will Unternehmen dabei unterstützen, mehr zu investieren. Unter anderem soll der Kauf von betrieblich genutzten Elektroautos attraktiver werden durch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten. Auch sollen Unternehmen Investitionen in Maschinen oder andere bewegliche Güter schneller von der Steuer absetzen können. Langfristig will Klingbeil außerdem die Körperschaftssteuer senken. Durch die Vorteile für die Wirtschaft verzichtet der Bund auf Steuereinnahmen - wodurch auch Länder und Kommunen Ausfälle hinnehmen müssen.

