Klingbeil bittet bei Lockerungen um Geduld

Berlin: SPD-Chef Klingbeil hat CSU-Chef Söder und den CDU-Vorsitzenden Merz für ihren Kurs bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht scharf kritisiert. Er warf den beiden bei "Bild.de" einen Wirrwar-Kurs vor, der zu einer Verunsicherung der Bevölkerung führe. Söder hatte angekündigt, die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Bayern aussetzen zu wollen - dafür erntet er seit Tagen heftige Kritik. Der designierte Grünen-Chef Nouripour nannte Söders Vorgehen irritierend. Im Ersten sagte Nouripour am Morgen, es handle sich um ein Bundesgesetz, das umgesetzt werden müsse. Inmitten dieser Debatte werden Rufe nach bundesweiten Lockerungen immer lauter. Hier bat SPD-Chef Klingbeil um Geduld. Nach Einschätzung der Experten sei der Höhepunkt der Omikron-Welle in zwei bis drei Wochen vorbei. Dass die Kliniken bisher nicht überlastet sind, habe mit der strengen Corona-Politik in Deutschland zu tun, so Klingbeil.

09.02.2022