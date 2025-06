Klingbeil beziffert Schaden durch Schwarzarbeit auf rund 770 Millionen Euro

Berlin: Der Zoll hat im vergangenen Jahr einen Gesamtschaden durch Schwarzarbeit in Höhe von fast 770 Millionen Euro aufgedeckt. Die Zahl nannte Finanzminister Klingbeil der "Funke Mediengruppe" und sprach von einem Plus von gut 150 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Klingbeil kündigte einen Gesetzentwurf zur besseren Bekämpfung der Schwarzarbeit an - und zwar noch vor der parlamentarischen Sommerpause. Der Fokus der Finanzkontrolleure liegt demnach etwa auf dem Friseurgewerbe, Kosmetik- und Barbershops sowie Nagelstudios.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2025 06:00 Uhr