Klingbeil: Atomstreit muss noch diese Woche abgeräumt werden

14.10.2022

Berlin: Im Streit innerhalb der Ampelkoaliton über die AKW-Laufzeiten setzt SPD-Chef Klingbeil aufr eine Einigung noch in dieser Woche. Nächste Woche müsse das im Bundestag entschieden werden. Der Streit dürfe die Republik nicht länger beschäftigen, sagte Kilngbeil vergangene Nacht in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Grünen-Chef Nouripour wirbt vor der Bundesdelegiertenkonferenz seiner Partei für den Streckbetrieb von zwei Atomkraftwerken. Gebraucht würden nun einmal schnelle Lösungen für existenzielle Probleme, sagte Nouripour der "Rheinischen Post". Dies bedeute aber keinen grundsätzlichen Kurswechsel. Die Grünen blieben die Anti-Atom-Partei. In Bonn beginnt heute der dreitägige Parteitag der Grünen. Zum Auftakt wollen die Delegieretn über die Energieversorgung für den Winter beraten.

