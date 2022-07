Klimawandel verursacht in Deutschland jährlich Milliardenschäden

Nachrichtenarchiv - 18.07.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Klimawandel hat in Deutschland laut einer Studie seit dem Jahr 2000 jährliche Schäden von im Schnitt 6,6 Milliarden Euro verursacht. Allein in den vergangenen vier Jahren sorgte Extremwetter für einen Schaden von mindestens 80 Milliarden Euro. Die vom Wirtschafts- und Klimaministerium beauftragte Studie macht dafür in erster Linie die Flutkatastrophe vergangenes Jahr sowie die zwei Dürresommer 2018 und 2019 verantwortlich. Die tatsächliche Summe könnte noch deutlich höher liegen, weil nicht alle Folgen in Geld auszudrücken waren und nicht für alle Schäden Daten vorlagen. Die Gesamtsumme der Schäden beziffert die Studie auf rund 145 Milliarden Euro. Klimaschutzminister Habeck erklärte, neben mehr Klimaschutz benötige man nun eine Klimaanpassungsstrategie zum Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur.

