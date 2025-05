Klimawandel sorgt für deutliche Zunahme der Hitzetage

Zahl der Hitzewellen hat sich weltweit verdoppelt: Die vergangenen zwölf Monate waren die heissesten, die je gemessen wurden. Die Hälfte der Menschheit war in diesem Zeitraum einen Monat länger extremer Hitze ausgesetzt als in ihrer Region üblich, heißt es im Bericht der World Weather Attribution. Auch Deutschland ist stärker von Hitzewellen betroffen. Besonders gefährdet sind Menschen in ärmeren Ländern der Welt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.05.2025 10:45 Uhr