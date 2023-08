Klimawandel hat laut Studie erhebliche Folgen für Europas Skitourismus

Grenoble: Französische Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Klimawandel erhebliche Auswirkungen aus den Skitourismus haben wird. Das Expertenteam am Meteorologischen Forschungszentrum in Grenoble errechnete, welche konkreten Folgen die Temperatur-Veränderungen nach sich ziehen könnten. Bei einer globalen Erwärmung von 1,5 Grad seien etwa ein Drittel der Skigebiete Europas durch Schneemangel gefährdet. Bei zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau sei dies bei der Hälfte der Skigebiete der Fall. Kritik übten die Wissenschaftler an Bemühungen, den Skitourismus mit künstlicher Beschneiung am Laufen zu halten. Das erhöhe den Wasser- und Energiebedarf, sorge damit für noch mehr Emissionen und beschleunige die Klimakrise sogar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.08.2023 21:15 Uhr