Klimawandel erhöht laut Studie drastisch die Zahl der Hungernden

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Folgen des Klimawandels führen zu immer mehr Hunger und Todesopfern. Das zeigt eine Studie der Hilfsorganisation Oxfam. Demnach hungern in den zehn Ländern, die am meisten von extremen Wetterereignissen betroffen sind, aktuell 48 Millionen Menschen. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch vor sechs Jahren. 18 Millionen von ihnen sind vom Tod bedroht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2022 03:00 Uhr