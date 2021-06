Klimawandel bedroht laut Studie auch die Wirtschaft

Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit dem Klimawandel drohen in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten nicht nur zunehmend mehr Umweltzerstörung, sondern auch Schäden an der Infrastruktur und für die Wirtschaft. Zu diesem Ergebnis kommt die Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021. Den Autoren zufolge sind die Klimarisiken im Vergleich zu einer Studie aus dem Jahr 2015 gestiegen. Für ihre Analyse haben sie hundert Folgen des Klimawandels und deren Wechselwirkungen untersucht. Demnach wirkt sich ein Temperaturanstieg zunächst fast immer auf die Kreisläufe der Natur und auf Ressourcen aus. Am Ende habe das oft Folgen für die menschliche Gesundheit, so die Experten des Behördennetzwerks Klimawandel und Anpassung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2021 10:00 Uhr