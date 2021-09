Klimawandel bedroht immer mehr Tierarten

Verbände kritisieren Pläne für Impf-Abfrage

Berlin: Mehrere Verbände üben Kritik an den Plänen der Bundesregierung für eine Auskunftspflicht über den Corona-Impfstatus. Arbeitgeber in sensiblen Bereichen wie Kitas, Schulen und Pflegeheimen sollen künftig nach dem Impfstatus ihrer Beschäftigten fragen dürfen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, sprach von einem tiefen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Der Lehrerverband fordert stattdessen eine konsequente Einführung der 3G-Regel an Schulen für Lehrkräfte und Schüler. So ließe sich das Ziel eines hohen Gesundheitsschutzes im Schulbereich genauso erreichen wie mit der umstrittenen Impfauskunftspflicht, sagte Meidinger in einem Zeitungsinterview. Kritik äußerten auch andere Gewerkschaften aus dem Bildungs- und Erziehungsbereich.

