Klimaschutzminister Habeck will Deutschland unabhängiger von Rohstoffimporten machen

Nachrichtenarchiv - 13.01.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck hat in seiner ersten Rede im Bundestag betont, dass Deutschland sich unabhängiger von Rohstoffimporten machen müsse. Es gebe einen weltweiten Hunger nach fossilen Energien Gas, Öl und Kohle, der die Preise nach oben treibe, so Habeck. Mittelfristig sei die beste Strategie, sich von fossilen Energien unabhängig zu machen. Das biete auch enorme Chancen für Innovationspotenziale der deutschen Wirtschaft und den Wohlstand. Habeck hatte vorgestern umfassende Sofortmaßnahmen angekündigt, damit Klimaziele erreicht werden können. So sollen die erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne stark ausgebaut werden. Der Bundestag debattiert noch bis morgen über die Regierungspläne der einzelnen Ressorts.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.01.2022 09:45 Uhr