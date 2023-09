Klimaschutzgesetz ist auch Ampel-intern umstritten

Berin: In den Ampel-Fraktionen deuten sich schwierige Verhandlungen über die Reform des Klimaschutzgesetzes an. Bei der ersten Lesung im Bundestag gab es gestern auch Kritik aus den Reihen von SPD und Grünen. Die FDP dagegen verteidigte die Pläne. Sie sehen vor, dass künftig nicht mehr pro Sektor - wie etwa Gebäude oder Verkehr - geprüft wird, ob die Klimaschutzziele eingehalten wurden, sondern bereichsübergreifend. Dazu sagte die Abgeordnete Badum von den Grünen, es dürfe nicht passieren, dass Sektoren die Last anderer Sektoren mittragen müssten. Auch SPD-Fraktionsvize Miersch sprach von einem Mangel im Gesetzentwurf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2023 02:00 Uhr