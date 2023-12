Klimaschutz-Index: Kein Land tut genug gegen die Erderwärmung

Dubai: Die Umweltorganisation Germanwatch hat auf der Weltklimakonferenz ihren jährlichen Klimaschutz-Index vorgestellt. Demnach hat keines der 63 untersuchten Länder in der Klimapolitik genug getan, um eine sehr gute oder gute Bewertung zu bekommen. Wie in den vergangenen Jahren blieben die ersten drei Plätze des Index leer; auf Platz 4 liegt Dänemark vor Estland und den Philippinen. Deutschland steigt in dem Ranking um zwei Plätze auf Platz 14; wie es in dem Bericht heißt behindern aber Querelen innerhalb der Ampel-Koalition eine wirklich zufriedenstellende Klima-Bilanz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 16:00 Uhr