Kurzmeldung ein/ausklappen Klimaschutz-Aktivisten kleben sich während Konzert in Elbphilharmonie fest

Hamburg: Aktivisten der Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" haben sich in der Elbphilharmonie am Dirigentenpult festgeklebt. Laut Hamburger Polizei handelt es sich um zwei Personen. Wie die Klimaschutzgruppe selbst mitteilte, unterbrachen die beiden mit Warnwesten bekleidet ein Konzert der Sächsischen Staatskapelle. Sie forderten nach eigenen Angaben mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel. In den vergangenen Wochen haben die Klimaaktivisten mit mehreren Aktionen für Aufsehen gesorgt. Sie blockierten Straßen und bewarfen Gemälde in mehreren Museen mit verschiedenen Flüssigkeiten. An den Kunstwerken entstand kein Schaden, weil sie mit Glasscheiben geschützt waren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2022 23:00 Uhr