Klimaschützer protestieren weltweit gegen bisherige Beschlüsse von Glasgow

Nachrichtenarchiv - 06.11.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Glasgow: Zur Halbzeit des UN-Klima-Gipfels gehen Menschen weltweit auf die Straße. Sie fordern ein schnelleres und entschlosseneres Handeln gegen den Klimawandel. Am Konferenzort im schottischen Glasgow werden heute zehntausende Demonstranten erwartet. Nicht nur Umweltschützer und Klima-Aktivisten rufen zu Protesten auf, auch Gewerkschaften, religiöse Gruppen und Landwirte wollen sich der Kundgebung anschließen. Kritik an den bisherigen Beschlüssen von Glasgow gibt es auch aus der Politik. So sagte Entwicklungshilfeminister Müller, CSU, die sich abzeichnenden Beschlüsse des Gipfels reichten nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Auch die Unterstützungsangebote für ärmere Länder zur Anpassung an den Klimawandel seien "absolut unzureichend, sagte Müller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2021 22:00 Uhr