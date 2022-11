Klimaschützer kritisieren Scholz' Klimaversprechen

Nachrichtenarchiv - 08.11.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Scharm el-Scheich: Klimaschützer haben skeptisch auf das Versprechen von Bundeskanzler Scholz reagiert, ohne Wenn und Aber aus den fossilen Energien auszusteigen. Der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace Deutschland, Kaiser, sagte am Rande der UN-Klimakonferenz in Ägypten, es sei eine Täuschung der internationalen Öffentlichkeit, wenn Scholz gleichzeitig Geld für neue Gasfelder in Afrika bereitstellen will. Sollte der Kanzler sein Bekenntnis ernst meinen, dann dürfe kein einziger Euro deutscher Steuergelder mehr in neue Gasfelder fließen. Und vom WWF Deutschland hieß es, Scholz habe die Renaissance fossiler Energien mit seinen Bemühungen um neue Gasquellen zum großen Teil selbst ausgelöst.

