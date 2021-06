Klimaschützer beklagen "leere Versprechen" der G7-Staaten

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Carbis Bay: Der Klima- und Artenschutz steht heute im Mittelpunkt des G7-Gipfels in Südengland. Die Staats- und Regierungschefs wollen zum Abschluss des Treffens unter anderem beschließen, bis 2030 mindestens 30 Prozent der Land- und Meeresflächen der Erde unter Schutz zu stellen. Außerdem sollen sich die Teilnehmerstaaten dazu verpflichten, ihre CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zum Jahr 2010 nahezu zu halbieren. Nach Angaben der britischen Regierung wollen die westlichen Industrienationen künftig jährlich 100 Milliarden US-Dollar für den Klimaschutz in Entwicklungsländern aufbringen. Klimaschützer und Entwicklungsorganisationen kritisieren, dies seien keine neuen Ankündigungen sondern leere Versprechungen. Den Worten müssten Taten folgen und Investitionen in Kohle etwa sofort enden. Die sogenannte "Erklärung von Carbis Bay" soll heute zum Abschluss des Gipfels veröffentlich werden. Sie enthält auch gesundheitspolitische Zusagen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 11:00 Uhr