Klimaktivisten in München aus Gewahrsam entlassen

Ukraine gedenkt des Holodomor

Kiew: Inmitten des Kriegs gedenkt die Ukraine heute der Hungersnot vor 90 Jahren - des Holodomor. 1932 hatte der sowjetische Diktator Josef Stalin duch Zwangskollektivierungen in der Landschaft gezielt eine Hungersnot herbeigeführt, an der nach Einschätzung von Historikern bis zu vier Millionen Menschen starben. "Einst wollten sie uns durch Hunger zerstören, nun durch Dunkelheit und Kälte", schrieb der Ukrainische Präsident Selenskyj heute in seinem Telegram-Kanal. Russland hatte am Mittwoch die Energie-Infrastruktur der Ukraine unter Beschuss genommen und in großen Teilen des Landes Stromausfälle verursacht. Nach ukrainischen Angaben waren zunächst zwölf Millionen Menschen betroffen, mittlerweile habe die Hälfte davon wieder Strom, sagte Selenskyj gestern Abend.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.11.2022 12:15 Uhr