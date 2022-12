Klimaktivisten blockieren Verkehr am Potsdamer Platz in Berlin

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz ruft in Videobotschaft zum Zusammenhalt auf

Berlin: Mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest und die Folgen des Ukraine-Kriegs hat Bundeskanzler Scholz zum Zusammenhalt aufgerufen. Das zurückliegende Jahr habe das Land sehr herausgefordert, sagte er in seiner wöchentlichen Videobotschaft. Das spürten besonders die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, die sich während der Festtage weiter vor russischen Bomben fürchten müssten. Und auch in Deutschland seien die Folgen des Kriegs zu spüren, sagte der Kanzler und führte die Inflation und die hohen Energie-Kosten an. Es sei gut, dass nun Gesetze zur finanziellen Entlastung beschlossen seien und dass das Land zusammengehalten habe. Wörtlich sagte Scholz: "Das, was wir an Zusammenhalt in diesen Tagen spüren, sollten wir auch weiter so halten."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2022 19:00 Uhr