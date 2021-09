Klimakrise gefährdet laut Studie Preisstabilität

Bayern will mit Sicherheitskonzept Präsenzunterricht ermöglichen

München: Wenige Tage vor Beginn des neuen Schuljahrs hat Bayerns Bildungsminister Piazolo über die Vorbereitungen darauf informiert. Der Freie-Wähler-Politiker erklärte zunächst, dass für ihn Präsenzunterricht oberste Maxime sei. Sie sei auch ein pädagogisches Gebot, denn Schule sei auch ein sozialer Ort. Der Freistaat habe alles getan, um mit einem dichten Sicherheitsnetz ins neue Schuljahr zu starten. Piazolo hob etwa Masken hervor, die weiterhin in den Innenräumen der Schulen getragen werden müssten. Auch Tests blieben weiterhin: An weiterführenden Schulen würden die Kinder künftig dreimal pro Woche per Schnelltest überprüft; an Grundschulen gebe es zweimal wöchentlich Pooltests mithilfe von Lollies. Piazolo riet den Schülern auch dringend zu einer Impfung. Rund 30 Prozent von ihnen hätten bereits jetzt eine erste Impfung bekommen. Beim Lehrpersonal seien sogar 90 Prozent doppelt geimpft, so Piazolo.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2021 11:00 Uhr