Klimakonferenz wird wegen Differenzen verlängert

Dubai: Nach einem Proteststurm gegen einen Entwurf für den Abschlusstext ist die Weltklimakonferenz in die Verlängerung gegangen. Eine nachgebesserte Version soll nun den vielen Kritikern entgegenkommen. Aufreger ist, dass der von mehr als 100 Ländern in Dubai eingeforderte Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gar nicht mehr erwähnt wird - anders als in vorherigen Textfassungen. Außenministerin Baerbock nannte dies inakzeptabel. Umweltverbände äußerten sich fassungslos und warnten vor einem Scheitern. Die Bundesregierung will heute noch zusammen mit etlichen weiteren Staaten erreichen, dass der Text ehrgeiziger formuliert wird. Baerbock schrieb auf Instagram, es gebe auf dem Treffen eine starke Allianz für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.12.2023 19:45 Uhr