Klimakonferenz in Bonn beginnt

05.06.2023 10:15 Uhr

Bonn: Ein halbes Jahr vor der nächsten Weltklimakonferenz in Dubai haben die zehntägigen Zwischenverhandlungen begonnen. Die Beauftragte der Bundesregierung für internationale Klimapolitik, Jennifer Morgan, hat zum Auftakt zu einer "breiten Koalition für eine ambitionierte globale Klimapolitik" aufgerufen. Daran würden die Beteiligten in den kommenden zwei Wochen arbeiten, erklärte die Staatssekretärin im Auswärtigen Amt. Bei den Verhandlungen in Bonn geht es um die Vorbereitung der UN-Klimakonferenz, die Ende November in Dubai beginnt. Dort müssten "wegweisende Entscheidungen" getroffen werden, so Morgan. Bei dem Treffen in Bonn geht es auch um die Finanzierung von Klimaschutz und einen Ausgleich von Klimaschäden in Entwicklungsländern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.06.2023 10:15 Uhr