Klimakonferenz in Baku hat begonnen

Baku: In Aserbaidschan hat die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen begonnen. Im Fokus der zweiwöchigen Beratungen stehen neue Finanzzusagen an arme Länder. Bisher sind dafür 100 Milliarden Dollar vorgesehen. Umweltorganisationen fordern deutlich mehr Geld. UN-Klimachef Stiell sagte bei der Eröffnung, man müsse sich von der Vorstellung verabschieden, dass es sich bei der Klimafinanzierung um Almosen handelt. Ehrgeizige Klimaziele lägen auch im Interesse der reichen Länder. Aus Deutschland nehmen an der Klimakonferenz unter anderem Bundeswirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Baerbock teil. Kanzler Scholz ist nicht dabei, abgesagt haben auch US-Präsident Biden, Chinas Präsident Xi und der indische Premierminister Modi.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2024 11:00 Uhr