Klimakonferenz geht offiziell in die Verlängerung

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Abends Regen, nachts Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils länger anhaltende Regenfälle; im oberfränkischen Bergland auch Schneeregen. Nachts gebietsweise Regen oder Schneeregen - später in Alpennähe trocken. Die Tiefstwerte minus 4 bis plus 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Es bleibt wechselhaft - sonnige Abschnitte am ehesten an den Alpen, ab Sonntag nur noch gelegentlich Regen. Höchstwerte morgen minus 2 bis plus 8, ab Sonntag 3 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2022 17:00 Uhr