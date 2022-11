Klimakonferenz geht offiziell in die Verlängerung

Nachrichtenarchiv - 18.11.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Scharm el Scheich: Die Weltklimakonferenz in Ägypten geht offiziell in die Verlängerung. Konferenzpräsident Schukri sagte, er wolle das UN-Treffen morgen zu Ende bringen. Der Abschluss war ursprünglich für heute Abend geplant. Schukri sagte, man müsse einen Gang höher schalten mit Blick auf die ungelösten Streitpunkte. Dazu gehört unter anderem die Debatte über Unterstützungszahlungen für ärmere Länder. Die haben mit verheerenden Folgen der Erderwärmung zu kämpfen. In den nächsten Stunden soll es weitere Beratungen und neue Textentwürfe für eine gemeinsame Abschlusserklärung geben. (STOPP) Außenministerin Baerbock sagte, es werde ein intensiver Tag, wahrscheinlich auch eine intensive Nacht. Keine der noch offenen Fragen sei unlösbar, allerdings dürfe es keine Rückschritte im Vergleich zu früheren Klimakonferenzen geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2022 15:00 Uhr