Klimakonferenz beschließt Ausgleichsfonds für ärmere Länder

Scharm el-Scheich: Die Weltklimakonferenz in Ägypten hat einen Fonds zum Ausgleich von klimabedingten Schäden beschlossen. Mit dem Fonds sollen die Folgen von Extremwetter oder Dürrekatastrophen in besonders betroffenen Staaten abgemildert werden. Auf eine solche Lösung hatten ärmere Länder lange gedrängt. Unklar ist noch, wer genau in den Entschädigungsfonds einzahlen soll. Im Abschlusspapier sollen sich die Staaten außerdem auf einen schrittweisen Kohleausstieg verständigen. Ein Abschied von Öl und Gas, wie ihn viele Länder fordern, wird jedoch nicht festgeschrieben. Ziel soll bleiben, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Noch hat die Klimakonferenz die Abschlusserklärung aber nicht gebilligt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2022 06:00 Uhr