Klimakonferenz beschließt Abkehr von fossilen Energien

Dubai: Zum ersten Mal ruft die Weltgemeinschaft zu einer Abkehr von fossilen Energien auf. Das geht nach zwei Wochen Weltklimakonferenz aus der Abschlusserklärung hervor, auf die sich in Dubai fast 200 Länder geeinigt haben. Es wurde ein Übergang weg von Öl, Gas und Kohle festgeschrieben, um die Erderwärmung zu begrenzen. Konferenzpräsident Sultan al-Dschaber sprach von einem historischen Ergebnis. Jetzt kommt es darauf an, die Vereinbarungen auch umzusetzen. Der von vielen Staaten geforderte klare Ausstieg aus fossilen Energien kommt in dem Text aber nicht vor. Deswegen reicht der Beschluss Umweltorganisationen nicht aus. Außenministerin Baerbock dagegen ist hochzufrieden. Ihr falle ein Stein vom Herzen, hieß es aus der deutschen Delegation. Positiv äußerte sich auch der Präsident des Umweltbundesamtes, Messner, sowie EU-Kommissionschefin von der Leyen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 11:00 Uhr