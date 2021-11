Klimagipfel will Erklärung zum Ende des Verbrennungsmotors veröffentlichen

Ampel-Koalitionäre wollen Beratungen in Arbeitsgruppen abschließen

Berlin: SPD, Grüne und FDP wollen heute ihre Beratungen in den 22 Arbeitsgruppen über die mögliche künftige Regierungskoalition beenden. Nach Angaben von SPD-Generalsekretär Klingbeil sollen am Abend die Ergebnispapiere abgegeben und dann zusammengeführt werden. Jede Gruppe soll demnach den Stand der Verhandlungen auf bis zu fünf Seiten zusammenfassen. Die noch verbliebenen Streitpunkte werden dann in Spitzenrunden geklärt, die wahrscheinlich ab kommender Woche tagen. In der Woche ab dem 6. Dezember wird dann nach den derzeitigen Planungen der bisherige Finanzminister Scholz vom Bundestag zum Kanzler gewählt und das Kabinett vereidigt. Vor rund drei Wochen hatten die Koalitionsverhandlungen von SPD, FDP und Grünen offizell begonnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2021 06:00 Uhr