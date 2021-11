Klimagipfel legt Entwurf für Abschlusserklärung vor

Nachrichtenarchiv - 10.11.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Glasgow: Beim Weltklimagipfel liegt ein erster Entwurf für eine Abschlusserklärung vor. Im Mittelpunkt steht die Forderung, die ärmeren Länder bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Außerdem müssten die Staaten jetzt effektiv handeln, um die globale Erwärmung noch auf 1,5 Grad zu begrenzen. Zunächst wollen heute zwei Dutzend Staaten ein Enddatum für Verbrennungsmotoren festlegen. Nach Angaben der britischen Gastgeber haben sich sechs der größten Autohersteller der Welt angeschlossen, darunter Mercedes. Von 2040 an sollen keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr gebaut werden, in den führenden Märkten ab 2035.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2021 10:00 Uhr