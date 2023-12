Klimagipfel-Kompromiss zu fossilen Energien wird überwiegend begrüßt

Dubai: Der Weltklimagipfel hat sich nicht auf einen Ausstieg, aber auf eine Abkehr von fossilen Energien geeinigt. Diese Formulierung im Abschlusspapier wird überwiegend begrüßt. Der für Klimaschutz zuständige Bundesminister Habeck sagte, damit sei der Weg in eine klimagerechte Zukunft endlich geebnet. Der US-Klimabeauftragte Kerry sprach von einer Weichenstellung für das Allgemeinwohl. Zustimmung kommt auch von Umwelt- und Klimaschützern. Für Greenpeace-Vorstand Kaiser markiert die Gipfelerklärung den Beginn vom Ende der Öl-, Gas- und Kohleindustrie. Er hätte sich allerdings einen verbindlicheren Text mit weniger Schlupflöchern gewünscht. Und die Klimaschutzaktivistin Neubauer von "Fridays for Future" sprach von einem großen Schritt, gemessen am Widerstand der Lobby für Kohle, Öl und Gas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 17:00 Uhr