Klimagipfel kann sich bisher nicht auf konkrete Summe einigen

Baku: Wie Klimaschutz und die Anpassung an Klimafolgen finanziert werden sollen, ist das Hauptthema auf der UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan. Nun gibt es einen Beschlussentwurf dazu, allerdings ohne konkrete Summen. Lösungen sollen die Minister bei ihren Verhandlungen erarbeiten. Auch andere Streitpunkte sind bisher ungelöst. So ist weiter nicht festgelegt, ob ausschließlich die klassischen Industriestaaten Geldgeber bleiben oder auch wohlhabende Schwellenländer wie China und die reichen Golfstaaten zahlen sollen. Die Mammutkonferenz mit Zehntausenden Teilnehmern aus fast 200 Staaten tagt seit dem 11. November - bis morgen sollen Lösungen gefunden werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2024 08:00 Uhr