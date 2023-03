Kurzmeldung ein/ausklappen Klimaforscher Latif warnt vor extremer Trockenheit im Sommer

Kiel: Der Klimaforscher Mojib Latif hat angesichts der Winterdürre in Teilen Europas vor einer extremen Trockenheit im Sommer gewarnt. Latif sagte im Deutschlandfunk, vor allem in Frankreich und Norditalien seien die Wasserspeicher kaum gefüllt. Eine derartige Trockenheit habe es im Winter noch nie gegeben. Laut Latif braucht es in diesem und im kommenden Monat erhebliche, anhaltende Niederschläge, um eine schwere Dürre im Sommer zu vermeiden. Landwirte müssten mit Ernteeinbußen rechnen. Latif warnte zudem vor einer Verschärfung der Energiekrise, weil im Sommer Atomkraftwerke in Frankreich wegen der Wasserknappheit gedrosselt oder abgestellt werden könnten. Auch in Italien, der Schweiz und Teilen Österreichs drohe eine massive Trockenheit. Laut Umweltorganisationen hat es in den Alpen um rund die Hälfte weniger geschneit als normal.

