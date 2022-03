Klimaforscher Latif für schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien

Nachrichtenarchiv - 01.03.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Klimaforscher Mojib Latif fordert als Konsequenz aus dem Ukraine-Konflikt einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien. Im BR-Interview sagte Latif, er hoffe jedenfalls, dass man jetzt nicht in die andere Richtung gehe und doch länger an der Atomkraft und an der Kohle festhalte. Der Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum in Kiel erkärte mit Blick auf den gestern veröffentlichten Weltklimabericht, man müsse jetzt endlich die Trendwende hinbekommen - weltweit. Dann national sei das Klima nicht zu retten. Wörtlich sagte er: "Es gibt niemanden, der davon nicht betroffen ist."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2022 08:00 Uhr