Klimafonds-Gipfel in Bonn endet mit Zusagen von gut neun Milliarden Dollar

Bonn: Bei der Konferenz zur Wiederauffüllung des Grünen Klimafonds sind Finanzhilfen für ärmere Länder in Höhe von rund 9,3 Milliarden Dollar zusammen gekommen. Nach Angaben des gastgebenden Entwicklungsministeriums sagten bei dem Treffen in Bonn 25 Länder Gelder zu. Fünf weitere Länder hätten angekündigt, ihre Zusagen in Kürze vorzulegen. Ministerin Schulze sprach von einem ermutigenden Zwischenergebnis. Sie hoffe, dass bis zur Klimakonferenz in Dubai Ende November weitere Zusagen folgten. Umweltorganisationen zeigten sich hingegen enttäuscht. Sie erklärten, vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Klimakrise hätte der Fonds mindestens um das Doppelte aufgestockt werden müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 18:00 Uhr