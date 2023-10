Klimafonds bekommt Zusagen von rund neun Milliarden Euro

Bonn: Auf der Konferenz zum Grünen Klimafonds hat es Finanzzusagen von knapp neun Milliarden Euro gegeben. Nach Angaben der Bundesregierung wird dieses Geld für Klimaschutz und Klimaanpassung in Entwicklungsländern in den kommenden vier Jahren zur Verfügung gestellt. Demnach haben bis jetzt 25 Länder in Bonn konkrete Zusagen gemacht, fünf weitere Zahlungen sind angekündigt, sodass die letztlich eingesammelte Summe erheblich höher ausfallen wird. Bundesentwicklungsministerin Schulze sprach als Gastgeberin von einem "Zeichen der Solidarität". Das Geld aus dem Grünen Klimafonds wird nach Schulzes Worten in eine klimaangepasste Landwirtschaft, in Küstenschutz, in Wiederbewaldung sowie in die Energiewende investiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 17:00 Uhr