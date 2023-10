Klimafonds bekommt Zusagen von fast neun Milliarden Euro

Bonn: Für Umwelt- und Klimamaßnahmen in Entwicklungsländern stehen weitere neun Milliarden Euro bereit. Sie wurden bei der Bonner Konferenz zum Klimafonds zugesagt, teilten die zuständigen deutschen Ministerien mit. Bisher haben 25 Länder ihre Finanzierungszusagen gegeben, fünf weitere wollen noch folgen. Deutschland ist mit zwei Milliarden Euro dabei. Das Geld ist für den Zeitraum bis 2027 gedacht. Damit sollen klimafreundliche Landwirtschaft, Küstenschutz und Wiederaufforstung gefördert werden, unter anderem in Asien, Afrika, der Karibik und Lateinamerika. Auch die Energiewende in ärmeren Regionen der Welt soll damit vorangetrieben werden. Bundes-Entwicklungsministerin Schulze mahnte auch China und die Golfstaaten, ihren Beitrag zum Klimaschutz in Entwicklungsländern zu leisten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 14:00 Uhr