Klimabericht schreibt von mehr Hitzetoten in Europa

Brüssel: In Europa sterben laut neuen Forschungsergebnissen immer mehr Menschen an den Folgen von Hitze. In einem gemeinsamen Bericht des EU-Klimadienstes Copernicus und der Weltorganisation für Meteorologie heißt es, auf dem Kontinent habe in den zurückliegenden 20 Jahren die hitzebedingte Sterblichkeit um etwa 30 Prozent zugenommen. Im vergangenen Jahr hat es den Angaben zufolge außerdem eine Rekordzahl von Tagen mit extremer Hitzebelastung gegeben - auf Sizilien etwa wurden 48,2 Grad gemessen. Europa ist laut der Studie der sich am schnellsten erwärmende Kontinent - die Temperaturen stiegen hier in etwa doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.04.2024 11:15 Uhr