Klimabericht: Europa erwärmt sich am schnellsten

Genf: Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt. Im aktuellen Bericht des EU-Klimadienstes Copernicus und der Weltwetterorganisation WMO heißt es: Die Auswirkungen des Klimawandels würden deshalb immer spürbarer. Seit den 1980er Jahren sei die europäische Erhitzungsgeschwindigkeit doppelt so hoch wie im weltweiten Durchschnitt - 2024 habe man dann ein Jahr mit Rekordtemperaturen gehabt. Laut dem Bericht war das vergangene Jahr auch eines der zehn mit den meisten Niederschlägen in Europa seit 1950. Mehr als 400.000 Menschen waren demnach von massiven Überschwemmungen betroffen, mindestens 335 kamen ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2025 05:00 Uhr