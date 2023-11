Klimabeauftragte Morgan sieht in Dubai Chancen für Wendepunkt

Dubai: Die deutsche Klimasonderbeauftragte, Morgan, hat sich vor Beginn der Weltklimakonferenz verhalten optimistisch geäußert. Zwar sei die Lage bei der Erderwärmung kritisch, aber sie sehe einen großen Willen, bei dem Gipfel etwas zu verändern, sagte Morgan im Deutschlandfunk. Viele Länder gingen beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und beim Einsatz erneuerbarer Energien voran. Es gelte, jetzt alle Chancen für den Klimaschutz zu nutzen, so die Chefverhandlerin. UN-Generalsekretär Guterres hatte zuvor gemahnt, die Konferenz müsse sich auf ein Ende von fossilen Energieträgern verpflichten. Er warnte vor einer - so wörtlich - "totalen Katastrophe", wenn die Menschheit ihren derzeitigen Kurs beibehalte. Die Klimakonferenz wird am Vormittag in Dubai eröffnet. Es werden rund 70.000 Teilnehmer erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 09:00 Uhr