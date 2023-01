Klimaaktivsten in Lützerath erheben schwere Vorwürfe gegen die Polizei

Kurzmeldung ein/ausklappen Faeser will Strafrecht nach Silvesterkrawallen offenbar doch verschärfen

Berlin: Das Bundesinnenministerium will offenbar im Zusammenhang mit den Krawallen in der Silvesternacht das Strafrecht verschärfen. In einem Schreiben an die Koalitionsfraktionen im Bundestag schlägt Bundesinnenministerin Faeser vor, das gezielte Locken von Polizei- und Rettungskräften in einen Hinterhalt künftig mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr Gefängnis zu ahnden statt wie bisher mit sechs Monaten. Das Schreiben liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Faeser hatte sich nach den Silvesterkrawallen zunächst nicht den Forderungen nach Strafverschärfungen angeschlossen. In der Silvesternacht waren Einsatz- und Rettungskräfte in Berlin und anderen Städten massiv angegriffen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2023 11:00 Uhr