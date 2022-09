Klimaaktivisten wegen Abseilaktion über Autobahn angeklagt

Habeck "verwundert" über Preussen-Elektra-Brief zur Atomkraft-Reserve

München: Das Eon-Tochter-Unternehmen Preussen-Elektra hat dem Plan von Wirtschaftsminister Habeck für eine Atomkraft-Reserve bis April eine Absage erteilt. Der Betreiber des Atomrkraftwerks Isar 2 ließ schriftlich wissen, ein schnelles Hoch- und Runterfahren eines Atomkrafwerks sei nicht möglich. In einer ersten Reaktionen zeigte sich Habeck über das Schreiben - so wörtlich - "verwundert". Er sagte, es gehe bei seinem Plan nicht darum, die zwei Reserve-AKW mehrfach an- oder abzuschalten. Vielmehr solle einmal und mit Vorlauf entschieden werden, ob man sie zusätzlich brauche oder nicht. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte zuvor die SPD und die FDP aufgefordert, Habecks Reserveplan im Bundeskabinett stoppen. Die Staatsregierung ist gegen die Atomkraft-Reserve und möchte stattdessen eine längere Laufzeit für das letzte verbliebene Atomkrafwerk in Bayern. Habeck will am grundsätzlichen Ausstieg aus der Kernenergie zum Jahresende festhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2022 17:00 Uhr