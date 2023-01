Klimaaktivisten verlassen wohl Tunnel in Lützerath

Nachrichtenarchiv - 16.01.2023 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lützerath: Die Räumung des Braunkohleortes in Nordrhein-Westfalen ist nahezu beendet. Nach Medienberichten verlassen in Lützerath derzeit zwei Demonstranten freiwillig einen Tunnel, in dem sie tagelang ausgeharrt hatten. Sie sollen von Rettungskräften im Empfang genommen werden. Indessen gehen die Proteste von Klimaaktivisten in der Region weiter. Im Tagebau Hambach halten Demonstranten seit den Morgenstunden einen Schaufelradbagger besetzt, teilte ein Sprecher des Energiekonzerns RWE mit. Außerdem seilten sich Aktivisten von einer nahegelegenen Autobahnbrücke ab. Am Samstag war es bei einer Großdemonstration bei Lützerath zu Ausschreitungen mit Verletzten gekommen. Zahlreiche Menschen durchbrachen Polizeiketten und liefen zur Abbruchkante des Braunkohletagebaus. Polizei und Demonstranten warfen sich gegenseitig Gewalttätigkeit vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2023 13:00 Uhr