Klimaaktivisten stören bundesweit Verkehr

Scholz kritisiert öffentlichen Streit in der Koalition

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat öffentlich ausgetragene Streitigkeiten in der Ampel-Koalition kritisiert. In seiner Sommer-Pressekonferenz sagte Scholz, dass so laut diskutiert worden sei, gefalle weder ihm noch irgendwem sonst. Die weiteren Vorhaben sollten weniger laut und schneller kommen. Nicht nur die Regierung, auch die Gesellschaft brauche ein Verständnis dafür, dass Kompromisse gute und vernünftige Politik seien. Beim Heizungsgesetz sei eine sehr gute Lösung gefunden worden. Bei der Modernisierung Deutschlands habe die Regierung Fahrt aufgenommen, so der Kanzler. Auf die Frage, warum die Zustimmungswerte für die AfD so hoch seien, sagte der Kanzler, viele Menschen seien offenbar verunsichert, was die Zukunft angehe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2023 18:00 Uhr