Klimaaktivisten sollen für Farbattacke auf Brandenburger Tor zahlen

Berlin: Die Kosten für die Reinigung nach der Farbattacke auf das Brandenburger Tor vor zweieinhalb Wochen tragen die Verursacher. Berlins Finanzsenator Evers hat unterstrichen, dass die Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" in die Pflicht genommen würden. Der CDU-Politiker fügte hinzu, es könne nicht sein, dass die Steuerzahler auf den Kosten in voraussichtlich sechsstelliger Höhe sitzenbleiben. Nach seinen Worten wird die zuständige Berliner Immobilienmanagement GmbH auf zivilrechtlichem Wege Schadenersatz geltend machen und dabei vom Senat unterstützt. Laut dem Senator ist noch nicht klar, ob an dem Wahrzeichen ein dauerhafter Schaden entstanden ist. Klimaaktivisten hatten am 17. September alle Säulen des Brandenburger Tors mit oranger Farbe besprüht. Die Polizei nahm damals 14 Personen fest.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2023 14:45 Uhr