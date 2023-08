Klimaaktivisten müssen in Präventivgewahrsam

München: In der bayerischen Landeshauptstadt hat die Polizei für drei Klimaaktivisten Präventivgewahrsam angeordnet. Die drei Personen werden bis 12. September in Haft bleiben. Ein Richter habe die Dauer bestätigt, hieß es am Abend von der Polizei. Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" hatten angekündigt, München vor und während der Mobilitätsmesse IAA zu einer Protesthochburg zu machen. In den letzten Tagen hatte es in der Stadt zahlreiche Blockadeaktionen der Klimaaktivisten gegeben. Innenminister Herrmann kündigte heute an, man werde im Zuge der Messe konsequent gegen Störer vorgehen. Die Polizei geht davon aus, dass zur IAA auch viele Demonstranten aus Nachbarländern anreisen.

