Klimaaktivisten legen Flugverkehr in Hamburg und Düsseldorf lahm

Hamburg: Wegen einer Blockade durch Aktivisten der sogenannten Letzten Generation sind am Hamburger Airport am Morgen rund ein Dutzend Flüge gestrichen worden. Es habe noch kein Flug starten oder landen können, weitere Streichungen und Umleitungen seien nicht ausgeschlossen, heißt es vom Flughafen. Die zentrale Sicherheitskontrolle und die Check-in-Schalter wurden vorübergehend geschlossen. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist noch nicht absehbar. In Hamburg ist heute erster Ferientag. Nach Angaben der Bundespolizei haben Aktivisten einen Außenzaun aufgeschnitten und sich in unmittelbarer Nähe zur Start- und Landebahn festgeklebt. Betroffen von einer solchen Protestaktion ist auch der Flughafen Düsseldorf, der Passagiere bittet, sich im Internet nach ihren Flügen zu erkundigen.

