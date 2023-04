Klimaaktivisten laut Ermittlern nicht Schuld an Tod von Radfahrerin

Kurzmeldung ein/ausklappen Söder will Kernfusion erforschen lassen

München: Bayern will an der Atomenergie festhalten und deshalb die Kernfusion erforschen lassen. Ministerpräsident Söder verwies zur Begründung auf den Durchbruch, den US-Forscher im Dezember auf diesem Gebiet gemeldet hatten. Die Chance, die sich dadurch ergebe, dürfe nicht verspielt werden, sagte Söder in einem Interview. In AKWs werden Atomkerne gespalten, um Energie zu gewinnen. Im Gegensatz dazu werden bei der Kernfusion zwei leichte Atomkerne zu einem schweren verschmolzen. Auch dabei wird Energie freigesetzt. Bis ein solches Kraftwerk ans Netz geht, dürften aber noch etliche Jahre vergehen. Der CSU-Chef will außerdem langfristig an der Atomkraft festhalten, sollte die Union die Bundestagswahl in zwei Jahren gewinnen. CDU und CSU hatten 2011 nach der Fukushima-Katastrophe beschlossen, die deutschen Meiler abzuschalten. Übermorgen gehen die letzten drei vom Netz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2023 15:00 Uhr