Klimaaktivisten kündigen Ausweitung ihrer Proteste an

07.11.2022 08:00 Uhr

Berlin: Die Klimabewegung "Letzte Generation" hat angekündigt, ihre Proteste auszuweiten. Eine Vertreterin sagte dem Sender RTL, es gehe darum, dass der Gesellschaft bewusst wird, dass man in eine Klimakatastrophe rase. Klimaaktivisten hatten in den vergangenen Wochen unter anderem mit Straßenblockaden und Attacken auf Gemälden für Schlagzeilen gesorgt. Die Union im Bundestag will ein Gesetz auf den Weg bringen, um den Strafrahmen für solche Aktionen zu erhöhen. Demnach sollen eine Mindestfreiheitsstrafe drohen, wenn bei Straßenblockaden Rettungskräfte, Feuerwehr oder Polizei behindert werden. Der bayerische Justizminister Eisenreich von der CSU bezeichnete hingegen den bestehenden Strafrahmen als ausreichend. Im BR sagte er, der Rahmen sei groß und sehe bereits jetzt Geld- und Freiheitsstrafen vor. Die Gerichte müssten immer den jeweiligen Einzelfall bewerten.

