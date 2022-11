Klimaaktivisten kündigen Ausweitung der Proteste an

FC Bayern und SC Freiburg verdrängen Union Berlin

Freiburg: In der Fußball-Bundesliga haben der FC Bayern und der SC Freiburg den bisherigen Spitzenreiter Union Berlin auf den dritten Tabellenplatz verdrängt. Die Freiburger gewannen zum Abschluss des 13. Spieltags 2:0 gegen Köln und sind jetzt Zweiter - hinter den Münchnern, die ebenfalls vom Ausrutscher der Berliner profitieren. Union hatte am Nachmittag 0:5 in Leverkusen verloren. In der zweiten Liga gab Nürnberg beim 1:2 gegen Magdeburg die Punkte ab, Regensburg unterlag auswärts dem HSV 1:3, Fürth siegte 1:0 in Braunschweig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2022 20:00 Uhr