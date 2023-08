Klimaaktivisten kleben sich am Stachus in München fest

München: Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben mit ihren angekündigten Protesten in der Landeshauptstadt begonnen. Erste Demonstranten klebten sich nach Polizeiangaben am Stachus fest. Hintergrund des Protests ist die Internationale Automobil-Ausstellung in München, die in zwei Wochen beginnt. Die Aktivisten werfen den Autokonzernen vor, Profit über Umweltschutz zu stellen. Die Polizei rief Autofahrer dazu auf, gelassen zu bleiben und nicht aggressiv gegenüber den Aktivisten zu werden. An einem heißen Tag wie heute sei es außerdem sinnvoll, für den Fall eines Staus genügend zum Trinken mitzunehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 09:00 Uhr